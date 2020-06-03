В Париже 20 000 человек вышли на демонстрацию, полиция применила слезоточивый газ

Более 20 тысяч человек собрались в Париже на демонстрацию, чтобы почтить память темнокожего француза Адамы Траоре, погибшего во время полицейской операции 2016 года, которую некоторые сравнивают со смертью Джорджа Флойда в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Демонстранты собрались у здания суда, несмотря на запрет полиции, которая заявила, что существуют риски социальных волнений и опасности для здоровья от больших скоплений людей из-за пандемии коронавируса.

Через некоторое время группа протестующих установила баррикады вокруг проспекта де Клиши, где расположен суд, а также устроила несколько пожаров из мусора. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов.

Массовые демонстрации также состоялись в Лионе, Марселе и Лилле.

24-летний Траоре умер в машине, когда его везли в полицейский участок после ареста за ссоры в районе Валь-д'Уаз к северу от французской столицы. Его смерть вызвала тогда массовые протесты по всей стране.

На прошлой неделе новые судебные экспертизы сняли ответственность с жандармов за смерть Траоре.