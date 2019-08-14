В Латвии заявили о разжигании ненависти на телеканале "Россия-24"

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии обвинил телеканал "Россия-24" в разжигании ненависти в выпуске новостей о новом латвийском президенте.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, соответствующее заявление ведомство опубликовало в среду.

Речь идет о новостном выпуске от 30 мая на телеканале. В нем ведущая сказала, что "новоизбранный президент Латвии Егилс Левитс причастен к дискриминации национальных меньшинств, в том числе российского".

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Латвийское законодательство предусматривает, что за содержание, которое распространяют телеканалы из третьих стран, несет ответственность кабельный оператор.

Упомянутую программу новостей в Латвии распространяют 19 операторов. В связи с этим NEPLP возбудил 19 административных дел.

"Учитывая то, что произошло, это возможность для каждого оператора оценить свое предложение каналов", - подчеркнул член NEPLP Патрик Грива.

Заместитель председателя NEPLP Иварс Аболиньш предупредил, что совет продолжит следить за недружественными Латвии каналами.