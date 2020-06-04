За два месяца пандемии в Украину из Польши вернулись 160 тысяч украинцев

За первые два месяца пандемии COVID-19 в Украину из Польши вернулись 160 тысяч украинцев.

Об этом говорится в аналитическом исследовании Главного статистического управления (GUS) Польши, основанном на анализе данных из различных официальных реестров, а также данных Пограничной службы Польши, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укрінформ".

"Количество иностранцев в Польше на конец апреля 2020 года по сравнению с февралем 2020 года сократилось на 223 тысячи, то есть на 10,1%. При этом количество граждан Украины уменьшилось на 11,5% (160 тысяч)", - говорится в исследовании.

Больше всего из Польши уехало белорусов (32,2%) и россиян (25,7%).

Что касается граждан Украины, то по сравнению с декабря 2019 года по апреле 2020 году количество украинцев, застрахованных в органе социального страхования (ZUS) Польши, а следовательно, официально трудоустроенных, в стране сократилось почти на 30%.

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Отмечается, что до 13 марта наблюдалась положительная динамика приезда украинцев в ​​Польшу, а после 15 марта зафиксирован резкий рост количества граждан Украины, которые выезжали из Польши.

Количество украинцев, которые в марте-апреле выехали из Польши, значительно выше показателя снижения количества работников из Украины, официально застрахованных в Польше. Следовательно, в GUS делают вывод, что в первую очередь из Польши выехали украинцы, которые не были официально трудоустроены, не работали или работали по так называемым "мусорным" договорам (договор поручения и договор подряда), которые часто не предусматривают страхования лица со стороны работодателя.

В GUS напоминают, что на 31 декабря 2019 года в Польше проживало более 2 млн 106 тыс. иностранцев, из которых 1 млн 351 тыс. 418 человек (64,2%) были гражданами Украины.

Как сообщалось, с 4 мая консульские учреждения Польши в Украине возобновили выдачу виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.