Польша возобновила выдачу виз для части работников из Украины

С 4 мая консульские учреждения Польши в Украине возобновили выдачу виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

Об этом сообщило посольство Польши в Украине, пишет "Европейская правда".

В связи с этим с 30 апреля заявители, имеющие соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок, могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.

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Прием заявителей с другой целью чем получение рабочей визы из вышеперечисленных категорий даже при условии актуальной регистрации и наличия всех необходимых документов не осуществляется.

С целью ограничения количества лиц, ожидающих под консульством, заявителям нужно приходить только в назначенное время и соблюдать дистанцию ​​минимум 1,5 метра от других лиц. Вход в консульство возможен только в маске, прикрывающей нос и рот, а также одноразовых перчатках.

Напомним, в правительстве ожидают, что в ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организовывать чартерные рейсы украинскими перевозчиками.

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