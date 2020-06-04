Швеция призвала протестующих уйти в онлайн на время пандемии

Правительство Швеции в четверг призвало своих граждан протестовать онлайн после того, как тысячи людей вышли на протест в Стокгольме против расизма и насилия в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT Nyheter.

Тысячи демонстрантов с плакатами в течение нескольких часов митинговали на площади в центре Стокгольма в среду во второй половине дня, чтобы выявить поддержку протестам в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Протест в Стокгольме

Швеция запретила публичные собрания более 50 человек в связи с пандемией коронавируса. Министр внутренних дел Микаэль Дамберг заявил, что поддерживает демократическое право на протест, но также напомнил о необходимости соблюдать правила Агентства здравоохранения.

Дамберг считает, что люди, которые хотят выразить свою поддержку борьбе с расизмом, должны делать это, но сейчас им следует держаться подальше от улиц.

"Я призываю каждого, кто хочет выступить против расизма, использовать вместо этого цифровые медиа. В противном случае многие рискуют заболеть и умереть. Мы должны продолжать следовать рекомендациям органов здравоохранения", - заявил министр.

Как известно в США не стихают протесты против расизма и полицейской жестокости. В десятках городов ввели комендантский час, чтобы остановить грабежи и вандализм.

Напомним, полиция в США применила резиновые пули и слезоточивый газ у Белого дома, чтобы очистить территорию от демонстрантов, и позволить президенту Дональду Трампу выступить с речью.

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