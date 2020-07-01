В Австрии – наибольшее число новых случаев коронавируса за два месяца

В Австрии за минувшие сутки зарегистрировали 107 новых случаев коронавируса - это наибольший прирост за последние два месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Сейчас в Австрии насчитывается 677 активных случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили 107 случаев, по сравнению с предыдущим днем ​​речь идет о росте на 0,6%. Последний раз министерство социальных отношений фиксировало суточный рост на 0,65% 18 апреля. С тех пор показатели заражения только снижались.

Число активных случаев не было таким высоким с 27 мая - тогда одновременно болели 718 человек.

"Это тревожная ситуация, которую следует воспринимать очень, очень, очень серьезно", - сказал глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер.

Наибольшее число новых случаев за минувшие сутки зафиксировано в Верхней Австрии - 61. В пяти районах этой федеральной земли на севере страны с пятницы закроют все школы и учреждения по уходу за детьми.

Напомним, у более 42% жителей австрийского горнолыжного курорта Ишгль обнаружили антитела к коронавирусу.