У 42% мешканців австрійського "курорту-розсадника" коронавірусу виявили антитіла до нього

У понад 42% мешканців австрійського гірськолижного курорту Ішгль виявили антитіла до коронавірусу.

Такими є результати дослідження Медичного університету Іннсбрука, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Kurier.

Долина Пацнаун з її гірськолижними центрами була відправною точкою для спалаху Sars-CoV-2 в Австрії. За даними експертів, 40 відсотків усіх інфекцій в Австрії були викликані Ішглем.

Всього під час дослідження було обстежено 1473 людини, тобто майже 80% усього населення курорту.

У кожного з учасників кров кілька разів перевіряли на антитіла і тестували на вірус за допомогою ПЛР-тесту. Потенційна історія хвороби була зібрана за допомогою анкети.

Дослідження виявило антитіла до коронавірусу у 42,4% населення курорту. Це найвища частка людей з антитілами в регіоні, яка була опублікована на сьогоднішній день.

Регіон Пацнаунталь, де розташовані гірськолижні курорти Санкт-Антон-ам-Арльберг, Зельден та головна "точка спалаху" Ішгль, було закрито з середини березня. Ішгль, відомий як "Ібіца Альп", як вважається, став місцем зараження сотень туристів з усієї Європи.

Як повідомлялося, в італійській провінції Бергамо провели вибіркове тестування жителів на антитіла до коронавірусу, й воно показало позитивний результат у 57% протестованих.