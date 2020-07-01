В Австрії найбільше число нових випадків коронавірусу за два місяці

В Австрії за минулу добу зареєстрували 107 нових випадків коронавірусу – це найбільший приріст за останні два місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Наразі в Австрії налічується 677 активних випадків коронавірусу.

За останню добу виявили 107 випадків, у порівнянні з попереднім днем йдеться про зростання на 0,6%. Востаннє міністерство соціальних відносин фіксувало добове зростання на 0,65% 18 квітня. З того часу показники зараження лише знижувалися.

Число активних випадків не було таким високим з 27 травня – тоді одночасно хворіли 718 людей.

"Це тривожна ситуація, яку слід сприймати дуже, дуже, дуже серйозно" - сказав глава МОЗ Австрії Рудольф Аншобер.

Найбільше число нових випадків за минулу добу зафіксовано у Верхній Австрії - 61. У п’яти районах цієї федеральної землі на півночі країни з п’ятниці закриють усі школи і заклади по догляду за дітьми.

Нагадаємо, у понад 42% мешканців австрійського гірськолижного курорту Ішгль виявили антитіла до коронавірусу.