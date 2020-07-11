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Хорватия будет требовать от украинцев тест на Covid-19 или 14-дневную изоляцию

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Хорватия будет требовать от украинцев тест на Covid-19 или 14-дневную изоляцию

Суббота, 11 июля 2020, 10:19

Хорватия приняла решение о необходимости обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию для граждан третьих стран, в частности, для Украины.

Об этом заявил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"В ночь на 11.07. Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в т.ч. для Украины, въезжающих в РХ. При наличии теста на Covid-19 не старше, чем 48 часов, - без самоизоляции. Подробнее позже", - написал Кирилич в Twitter.

Позже в посольстве уточнили детали новых правил, отметив, что они касаются и туристов, прибывающих организованными рейсами.

Отметим, что Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений.

Напомним, власти Черногории уточнила правила въезда в страну жителей Украины и путешественникам, направляющимся в страну наземным транспортом, нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

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