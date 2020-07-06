В МИД говорят, что украинцев из Афин вернут за счет авиакомпаний: "их ошибка"

В МИД говорят, что возвращение в Киев украинцев, которых не пустили в Грецию, произойдет за счет авиакомпаний, потому что эта ситуация стала следствием их ошибки.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Указанный инцидент произошел в результате определенных ошибок в работе двух авиалиний. Соответственно, обеспечение питанием и транспортировка в Украину будут осуществлены за их счет", - сообщил Евгений Енин.

Заместитель главы МИД отметил, что авиаперевозчики обязаны убедиться, что пассажиры имеют все документы, необходимые для въезда на территорию страны, куда отправляется рейс.

Он добавил, что сегодня Министерство иностранных дел напомнит авиакомпаниям, которые работают в Украине, о "необходимости тщательно соблюдать правила авиаперевозок".

Напомним, 17 граждан Украины, которых в субботу не пустили в Грецию, провели уже вторую ночь в изоляторе на территории аэропорта.

На улицу выйти людям ни разу не позволили, только ненадолго выпустили женщину с внуками. Паспорта и чемоданы с вещами людям не вернули. Вещи отдали только женщине, которая путешествует с двумя внуками.

В Департаменте консульской службы МИД сообщают, что украинские дипломаты ведут переговоры с греческой стороной об улучшении условий пребывания для путешественников, в первую очередь для бабушки с двумя внуками. Также посольство пытается предотвратить применение к украинцам процедуры депортации, что может означать для них многолетний запрет на въезд в ЕС.

По информации посольства Украины в Греции, вылет в Киев украинских граждан, которых не пустили в Грецию, планируется на вторник, 7 июля.