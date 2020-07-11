Черногория изменила правила въезда для украинцев

Власти Черногории уточнили правила въезда в страну жителей Украины и Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Балканский обозреватель.

В официальных сообщениях правительства и Института общественного здоровья указывается, что для граждан, прибывающих из этих двух государств, действует особый порядок пересечения границы.

Отныне украинцам и белорусам разрешен въезд в Черногорию без дополнительных ограничений в связи с эпидемией COVID-19 только в случае организованного прибытия воздушным транспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма.

На практике это означает, что для авиапассажиров рейсов из Украины и Беларуси наличии тестов не требуется, тогда как путешественникам, направляющимся в Черногорию наземным транспортом, нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

Отметим, что только 8 июля Черногория упростила въезд для путешественников из Украины, убрав требование о наличии негативного теста на коронавирус.

Напомним, что по критериям Украины Черногория находится в "красном списке", поэтому по возвращении оттуда необходимо отбыть карантин или сдать тест.

Ранее Черногория дополнительно усилила карантин, ограничив время работы ресторанов и закрыв детсады. В отдельных муниципалитетах ввели более жесткие ограничения.

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