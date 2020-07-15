Северная Македония выбирает парламент

В Северной Македонии в среду, 15 июля, проходит основной день голосования на досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Выборы проходят с нескомесячной задержкой из-за пандемии. Избиратели должны носить маски на избирательных участках и соблюдать дистанцию.

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Участки открылись в 7:00 по местному времени и закроются в 21:00, на 2 часа позже, чем обычно. Более 1,8 миллиона человек имеют право голоса.

Избирательный процесс начался в понедельник, когда проголосовать могли пациенты с коронавирусом и те, кто находится на карантине и самоизоляции. Проголосовать могли только те больные, которые подали заявку на голосование за неделю до этого.

Во вторник голосовали люди с особыми потребностями, тяжело больные (не на коронавирус) и заключенные.

Выборы в Северной Македонии перенесли на 15 июля после того как было отменено их проведения 12 апреля из-за пандемии.