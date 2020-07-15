Північна Македонія обирає парламент

У Північній Македонії в середу, 15 липня, проходить основний день голосування на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вибори відбуваються з кількамісячною затримкою через пандемію. Виборці повинні носити маски на виборчих дільницях і дотримуватись дистанції.

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Дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом і закриються о 21:00, на дві години пізніше, ніж зазвичай. Понад 1,8 мільйона людей мають право голосу.

Виборчий процес розпочався в понеділок, коли проголосувати могли пацієнти з коронавірусом та ті, хто перебуває на карантині і самоізоляції. Проголосувати могли тільки ті хворі, які подали заявку на голосування за тиждень до цього.

У вівторок голосували люди із особливими потребами, важко хворі (не на коронавірус) та в'язні.

Вибори у Північній Македонії перенесли на 15 липня після того як було скасоване їх проведення 12 квітня через пандемію.