В ЕС призвали Раду принять закон о создании новых районов

Представительство Европейского союза в Украине призвало Верховную Раду принять законопроект о создании новых районов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы приветствуем одобрение новых районов/округов и поправок в государственный бюджетный кодекс соответствующими парламентскими комитетами в качестве важного шага для дальнейшей децентрализации в Украине. Мы призываем к окончательному принятию законопроектов 3614 и 3650 в пакете до летнего перерыва", - говорится в заявлении представительства в Twitter.

We welcome the approval of new rayons/districts & state budget code amendments by relevant @ua_parliament committees as an important step to enable further decentralization in 🇺🇦We call for final adoption of draft laws 3614& 3650 as a package prior to the summer break @DRazumkov — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) July 2, 2020

1 июля комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проект постановления "Об образовании и ликвидации районов", который предусматривает сокращение количества районов с 490 до 129.

Сейчас постановления №3650 нет в повестке дня Рады на 2 июля, но это еще не значит, что оно не окажется на рассмотрении в зале в течение дня.

Очередные местные выборы в октябре 2020 должны пройти на новой территориальной основе общин и районов. После местных выборов все общины выйдут из-под влияния района (районных органов власти). Район будет иметь свои полномочия и источники наполнения бюджета, и они никак не будут пересекаться с полномочиями и ресурсами общин.

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