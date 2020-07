В ЕС призвали Раду принять закон о создании новых районов

Представительство Европейского союза в Украине призвало Верховную Раду принять законопроект о создании новых районов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы приветствуем одобрение новых районов/округов и поправок в государственный бюджетный кодекс соответствующими парламентскими комитетами в качестве важного шага для дальнейшей децентрализации в Украине. Мы призываем к окончательному принятию законопроектов 3614 и 3650 в пакете до летнего перерыва", - говорится в заявлении представительства в Twitter.

We welcome the approval of new rayons/districts & state budget code amendments by relevant @ua_parliament committees as an important step to enable further decentralization in 🇺🇦We call for final adoption of draft laws 3614& 3650 as a package prior to the summer break @DRazumkov