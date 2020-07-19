Франция: в связи с пожаром в соборе XV века задержан мужчина

39-летний мужчина задержан в связи с пожаром в соборе XV века во французском городе Нанте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французский телеканал BFM TV.

Человек, беженец из Руанды, работал волонтером для собора и был ответственным за закрытие здания в пятницу вечером.

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Мужчину взяли под стражу, пока устанавливают несоответствия в его графике. Прокурор отметил, что любые выводы относительно задержанного были бы преждевременными.

В субботу прокуратура заявила, что на месте начались три пожара и признаков взлома не было. Власти начали расследование по подозрению в поджоге.

Пожар в готическом соборе Петра и Павла XV века начался в субботу утром. Пожарные взяли пламя под контроль за несколько часов и полностью потушили до вечера. Огонь полностью уничтожил орган.

Собор загорелся чуть больше чем через год после пожара в соборе Нотр-Дам в Париже, что уничтожил его крышу и главный шпиль.