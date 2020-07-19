Франція: у зв’язку з пожежею в соборі XV століття затриманий чоловік

39-річний чоловік затриманий у зв'язку з пожежею у соборі XV століття у французькому місті Нанті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на французький телеканал BFM TV.

Чоловік, біженець з Руанди, працював волонтером для собору і був відповідальним за закриття будівлі в п'ятницю ввечері.

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Чоловіка взяли під варту, поки встановлюють невідповідності щодо його графіку. Прокурор наголосив, що будь-які висновки щодо затриманого були б передчасними.

В суботу прокуратура заявила, що на місці розпочалися три пожежі і ознак злому не було. Влада почала розслідування за підозрою в підпалі.

Пожежа у готичному соборі Петра і Павла XV століття розпочалася у суботу вранці. Пожежники взяли полум’я під контроль через кілька годин і повністю загасили до вечора. Вогонь повністю знищив орган.

Собор загорівся трохи більше ніж через рік після пожежі в соборі Нотр-Дам у Парижі, яка знищила його дах і головний шпиль.