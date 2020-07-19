Амстердам из-за толпы закрыл несколько улиц у квартала красных фонарей

Власть в Амстердаме в субботу закрыла некоторые улицы у известного квартала красных фонарей из-за толпы людей и призвала не посещать этот район.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Для обеспечения требований социального дистанцирования город ввел одностороннее движение в этом районе и тщательно следил за потоками посетителей, прежде чем объявить этот район переполненным.

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Секс-работникам в Нидерландах разрешили возобновить деятельность 1 июля, после того, как отрасль фактически остановилась на время пандемии коронавируса. Многие из них работают в квартале красных фонарей.

Амстердам, популярное туристическое направление, в последние недели переживает наплыв туристов из-за ослабления коронавирусных ограничений и открытия границ в различных европейских странах.

Накануне выходных в пятницу город заявил, что предприятия в Амстердаме будут нести дополнительную ответственность за обеспечение расстояния между клиентами в 1,5 метра, поскольку многие иностранные посетители не знают нидерландских коронавирусных правил.

Квартал красных фонарей является всемирно известной туристической достопримечательностью. До пандемии его посещали около 35 000 туристов в день. С середины марта заведения в квартале закрыли. Многие женщины из Восточной Европы, которые работали в сфере, вынуждены были вернуться домой.