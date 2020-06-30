В Амстердаме возобновляет работу квартал красных фонарей

В Амстердаме с 1 июля возобновляет работу квартал красных фонарей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deusche Welle.

Согласно решению правительства, завтра, 1 июля, секс-работники в Нидерландах смогут работать без ограничений.

Представители профсоюза секс-работников Red Light United в комментарии медиа рассказали, что за месяцы карантина деньги у них закончились, но на быстрое возвращение клиентов не надеются. В силу специфики сферы, меры безопасности, такие как маски или дистанция невозможны, но в заведениях обещают установить антисептики и дезинфицировать поверхности.

Red Light United настаивали на скорейшей отмене карантина, аргументируя это тем, что многие работники не могут рассчитывать на государственную поддержку, но должны платить за аренду жилья.

Квартал красных фонарей является всемирно известной туристической достопримечательностью. До пандемии его посещали около 35 тысяч туристов в день. С середины марта заведения в квартале закрыли. Многие женщины из Восточной Европы, которые работали в сфере, вынуждены были вернуться домой.

Завтра бордели возобновят работу не только в Нидерландах, но и в Австрии. В Швейцарии борделям разрешили открыться еще с 6 июня.