Украина потребует от Ирана компенсаций семьям погибших в сбитом самолете - МИД

Украина потребует от Ирана компенсаций семьям погибших в сбитом самолете МАУ.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью "Інтерфакс-Україна" рассказал Евгений Енин, заместитель министра иностранных дел Украины.

"Украинская делегация будет вести переговоры на межправительственном уровне и потребует от иранской стороны максимально полного выполнения ею международно-правовых обязательств, в том числе о выплате компенсаций", - рассказал Евгений Енин.

Он отметил, что формула расчета компенсаций также является одним из вопросов переговоров.

Енин добавил, что в ближайшее время должен быть опубликован приказ президента о составе украинской делегации, которая будет вести переговоры с иранской стороной.

Он отметил также, что иранская сторона "будет играть не в свою пользу, если будет дальше тянуть с передачей черных ящиков самолета.

"Безусловно, можно сделать определенные поправки на меры в связи с пандемией. Но я убежден, что иранская сторона, оттягивая передачу черных ящиков, играет не в свою пользу", - отметил он.

Напомним, в конце мая посла Ирана в Украине вызвали в МИД из-за "шантажа черными ящиками". В СМИ появлялась информация о том, что Иран якобы планирует передать их Франции. Посол Ирана заявил, что это не соответствует официальной позиции страны.

Несколько дней назад представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран не верит, что в "черных ящиках" самолета содержится какая-то важная информация.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.