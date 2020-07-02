Турция сняла свое вето в НАТО с планов обороны Восточной Европы - СМИ

По словам чиновников из Литвы, Польши и Франции, Турция сняла свои возражения в НАТО относительно планов обороны Польши и стран Балтии.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, пишет "Европейская правда".

План защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, детали которого засекречены, был составлен по их просьбе после того, как Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году. План был одобрен на саммите НАТО в Лондоне в декабре.

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Но Турция не позволяла главам НАТО воплотить этот план в жизнь, пока они не признают террористическим курдское ополчение YPG на севере Сирии.

"Турки сняли свои возражения", - заявил в среду представитель Министерства обороны Франции. Дипломат государства НАТО заявил, что планы теперь окончательно согласованы.

Хотя пока неясно, получила ли Турция какие уступки за свое согласие, другой дипломат НАТО сказал, что Анкара согласилась после давления со стороны других 29 союзников в конце прошлого месяца.

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План обороны Польши и стран Балтии, известный как Eagle Defender, не имеет прямого отношения к стратегии Турции в Сирии.

МИД Турции отказалось комментировать агентству эту информацию в четверг.