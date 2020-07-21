У Зеленского назвали "главой государства" президента Швейцарии, которая не имеет такого статуса

Пресс-служба президента Украины сообщила о его встрече с "главой швейцарского государства", которая "находится в Украине с государственным визитом", хотя швейцарская гостя не имеет данного статуса и не имеет права осуществлять государственные визиты.

Сообщение об этом опубликовал официальный сайт президента Украины.

На Банковой, в частности, сообщили, что на официальной церемонии встречи в Мариинском дворце "начальник роты почетного караула отрапортовал главам двух государств". Также в сообщении несколько раз подчеркнуто, что президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга "находится в Украине с государственным визитом".

Впрочем, эти утверждения противоречат принципу организации власти в Швейцарии, по конституции которой президенты Федерального совета не наделены таким статусом.

Из-за того, что президента Швейцарии порой ошибочно называют "главой государства", официальный сайт правительства также содержит подробные объяснения, почему это недопустимо.

"В отличие от других страны, в Швейцарии нет одного человека, который является главой государства ... Хотя из названия может показаться иначе, президент Швейцарии не является главой государства. Этот пост не занимает один человек - а (главой государства является) коллективный орган, Федеральный совет", - объясняет правительственный сайт.

Именно из-за отсутствия этого статуса президент Швейцарии, как подчеркивают эти разъяснения, не может осуществлять государственные визиты. В официальных документах и ​​заявлениях из Берна эти поездки называются "президентскими визитами".

Впрочем, швейцарские власти позволяют государствам-партнерам иметь разночтения относительно статуса визита. Правительственные объяснения признают, что швейцарская система является уникальной и не подпадает под общие правила, поэтому государство, принимающее президента в ​​гостях, по протокольным нормам может расценивать визит президента Швейцарии как "государственный".

"Учитывая то, что президент Швейцарии не является главой государства, формулировки типа "президент осуществляет государственный визит" некорректны с точки зрения Швейцарии ... Но когда другие государства (заявляют, что они) принимают президента Швейцарии с государственным визитом, то такой термин вполне приемлем", - говорится в правительственных разъяснениях.

Стоит заметить, что эта путаница случается не только во время визита в Украину, поэтому неточности в формулировках в сообщении ОПУ наверняка не окажут негативного влияния на отношения и на ход визита.

Как известно, президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга прибыла в Украину с трехдневным визитом и планирует посетить с Зеленским Донбасс.

Напомним, что Швейцария решила открыть границы для неженатых пар, которых разлучил коронавирус.