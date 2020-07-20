Швейцария откроет границы для неженатых пар, которых разлучил коронавирус

Швейцарские власти решили делать исключения относительно ограничения на въезд для людей из третьих стран, чьи партнеры живут в Швейцарии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Поскольку жителям многих стран за пределами ЕС и Шенгенской зоны не разрешен въезд в Швейцарию, пары, где один партнер живет в Швейцарии, а другой за границей, были разлучены с начала пандемии Covid-19.

Единственными гражданами третьих стран, которым разрешено приезжать в Швейцарию в настоящее время, являются граждане Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

Также разрешен въезд жителям некоторых стран ЕС за пределами Шенгенской зоны - Болгарии, Ирландии, Хорватии, Румынии и Кипра.

Масштабная кампания в социальных сетях "LoveIsNotTourism" была начата в Дании, Норвегии и Австрии, чтобы потребовать, чтобы государства сделали исключение и сняли ограничения в отношении не состоящих в браке пар, ожидающих воссоединения.

Правительства этих трех стран согласились впустить иностранных партнеров. Теперь Швейцария готова последовать этому примеру.

"У нас есть много понимания для людей в этой ситуации. Мы скорректируем наши условия въезда как можно быстрее", - заявила Барбара Бюши, заместитель директора Государственного секретариата по миграции (SEM).

Тем не менее, будут установлены строгие критерии в отношении права иностранцев на воссоединение со своими партнерами в Швейцарии.

"Мы находимся в контакте с таможней и Министерством иностранных дел, чтобы установить критерии для въезда", - сказал Бюши.

Точно не будут иметь права на въезд люди, которые общались на сайтах онлайн-знакомств, но еще не встречались лично. Также не будут впускать тех, кто попытается иммигрировать в Швейцарию под видом воссоединения.

Швейцария примет решение о мерах контроля, которые должны быть введены до конца июля, и обеспечит применение этой политики к началу августа.