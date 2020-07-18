Румыния третий день подряд регистрирует рекордное количество больных

В Румынии третий день подряд зарегистрировали рекордный прирост больных коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

За последние 24 часа в стране подтвердили 889 новых заражений, почти на сотню больше, чем показатель предыдущего дня – 799. Он, в свою очередь, побил рекорд, зафиксированный в четверг – 777 заражений.

Больше всего случаев зарегистрировано в районах Бухареста и Сучавы – в каждом более 4200 заражений.

Количество больных коронавирусом в Румынии начало заметно расти с середины июня, а с начала июля – устанавливать новые рекорды.

16 июля Румыния еще на 30 дней продлила режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией.

Кроме того, до 15 августа продлен запрет въезда на территорию страны для иностранцев, в том числе граждан Украины.

Исключения есть только для отдельных категорий граждан, а также для временного транзита.