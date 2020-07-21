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Вопреки карантину: влюбленные из Швеции и Норвегии поженились на границе стран

Вторник, 21 июля 2020, 19:13

Двое влюбленных, граждане Норвегии и Швеции, решили пожениться на границе своих стран, чтобы не переносить дату свадьбы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Девушка из Норвегии и ее жених из Швеции организовали свадебную церемонию в лесу на границе своих стран, решив не ждать времени, когда снимут ограничения на поездки – перед датой, на которую была запланирована их свадьба, Норвегия еще не открыла границы для граждан Швеции.

 

Поняв, что праздник срывается, невеста в шутку предложила идею провести церемонию на границе – и близкие, неожиданно для нее, поддержали предложение как вполне возможный вариант.

Свадьба состоялась посреди леса. Молодожены и их гости на протяжении всего события оставались каждый по свою сторону границы, разделенные лентой.

 

Присутствовали также двое полицейских - они следили, чтобы никто все же не пересекал границу между государствами.

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Норвегия Швеция
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