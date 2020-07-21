Всупереч карантину: закохані зі Швеції та Норвегії одружилися на кордоні країн

Двоє закоханих, громадяни Норвегії та Швеції, вирішили одружитися на кордоні своїх країн через те, що обмеження не дозволяли їм провести традиційну церемонію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Дівчина з Норвегії та її наречений зі Швеції організували весільну церемонію у лісі на кордоні своїх країн, вирішивши не чекати до часу, коли знімуть обмеження на поїздки – на дату, коли було заплановане їхнє весілля, Норвегія ще не відкрила кордони для громадян Швеції.

Зрозумівши, що свято зривається, наречена жартома запропонувала ідею одружитися на кордоні – і близькі, неочікувано для неї, підтримали пропозицію як цілком можливий варіант.

Весілля відбулося посеред лісу. Молодята та їхні гості протягом всієї події залишалися кожен по свій бік кордону, розділені стрічкою.

Були присутні також двоє поліцейських – вони стежили, щоб ніхто все ж не перетинав кордон між державами.

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