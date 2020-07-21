Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Венеціанська комісія ухвалила "терміновий висновок" щодо закону про референдум

Австрія посилила коронавірусні обмеження

Рада схвалила у першому читанні проєкт, що порушує Угоду про асоціацію з ЄС

У парламенті Британії опублікували звіт щодо втручання Росії в політику країни






Всупереч карантину: закохані зі Швеції та Норвегії одружилися на кордоні країн

Вівторок, 21 липня 2020, 19:13

Двоє закоханих, громадяни Норвегії та Швеції, вирішили одружитися на кордоні своїх країн через те, що обмеження не дозволяли їм провести традиційну церемонію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Дівчина з Норвегії та її наречений зі Швеції організували весільну церемонію у лісі на кордоні своїх країн, вирішивши не чекати до часу, коли знімуть обмеження на поїздки – на дату, коли було заплановане їхнє весілля, Норвегія ще не відкрила кордони для громадян Швеції.

 

Зрозумівши, що свято зривається, наречена жартома запропонувала ідею одружитися на кордоні – і близькі, неочікувано для неї, підтримали пропозицію як цілком можливий варіант.

Весілля відбулося посеред лісу. Молодята та їхні гості протягом всієї події залишалися кожен по свій бік кордону, розділені стрічкою.

 

Були присутні також двоє поліцейських – вони стежили, щоб ніхто все ж не перетинав кордон між державами.

Читайте також: Прем'єрка Данії, чиє весілля переносили двічі, нарешті вийшла заміж.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Норвегія Швеція
powered by lun.ua