Зеленский отменил визы для граждан Омана и еще 5 стран

Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии и Омана.

Текст указа 21 июля опубликован на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

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"Установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней ", - говорится в указе.

Отмечается, что решение принято "в целях развития и практической реализации принципов партнерства" между Украиной и 6 государствами.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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