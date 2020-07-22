Зеленський скасував візи для громадян Оману і ще 5 країн

Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії, Бахрейну, Кувейту, Саудівської Аравії та Оману.

Текст указу 21 липня опублікований на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

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"Установити з 1 серпня 2020 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - сказано в указі.

Відзначається, що рішення ухвалене "з метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства" між Україною та 6 державами.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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