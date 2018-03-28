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Оман упростил визовый режим для граждан Украины

Среда, 28 марта 2018, 08:51
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Украинцы, которые планируют поездку в Оман, теперь могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Для оформления электронной визы можно воспользоваться сервисом на странице Королевской полиции Султаната Оман www.evisa.rop.gov.om.

Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой.

При въезде на территорию Омана нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет.

Оман - это небольшая страна, расположенная на юго-востоке Аравийского полуострова. Оман считается наиболее светской страной Персидского залива. Здесь, например, в отличие от соседних, более консервативных монархий, женщины могут претендовать на любую работу - они работают водителями такси, полицейскими.

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