В Румынии продолжает расти количество новых больных: впервые более 1000 за сутки

В Румынии суточный прирост больных коронавирусом впервые за время эпидемии превысил 1000.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24, об этом свидетельствуют новые данные органов здравоохранения.

За последние 24 часа коронавирус подтвердили еще у 1030 человек, 27 больных умерли. В этот день провели и рекордное количество тестов - почти 25 000.

Накануне сообщалось о 994 больных и 36 умерших.

Таким образом, за последнюю неделю показатели 5 из 7 дней устанавливали новый рекорд количества больных, за исключением данных воскресенья и понедельника. Меньше недели назад, в четверг, "антирекордом" для страны были 777 новых случаев за сутки.

Количество заражений коронавирусаомв Румынии начало заметно расти с середины июня, а с начала июля - превышать предыдущие рекорды.

Напомним, население страны - около 20 млн человек.

Как сообщалось ранее, с 16 июля Румыния еще на 30 дней продлила режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией.

До 15 августа продлен запрет въезда на территорию страны для иностранцев, в том числе граждан Украины.