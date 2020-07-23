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Римские амфоры как декор: в испанском продуктовом магазине нашли памятники I века

Четверг, 23 июля 2020, 13:35

Полиция Испании расследует, как артефакты времен Римской империи попали в обычный продуктовый магазин в приморском городе.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Гражданской гвардии Испании.

Артефакты обнаружили, когда инспекторы пришли с плановой проверкой в ​​магазин замороженных морепродуктов в Аликанте - городе на юго-восточном побережье Испании. Их внимание привлекли амфоры, использованные для декора магазина, которые выглядели очень старыми - всего 13 сосудов.

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Выяснилось, что амфоры датированы примерно I веком н.э. и имеют большую историческую ценность, а одна из них является редкой. В те времена их использовали для хранения оливкового масла, вина и рыбного соуса.

 

Кроме амфор, в магазине нашли еще несколько более поздних артефактов - корабельный якорь 18 века и старинную табличку из известняка с надписью "ESTE", что по-испански означает "Восток".

Владелец магазина утверждает, что все эти предметы нашел его сын во время рыбалки.

Сейчас артефакты перемещены в Музей моря в Санта-Пола для уточнения их возраста и происхождения.

 

Касательно владельца магазина и его сына начали расследование.

"Амфоры могли были взяты из останков затонувших кораблей, а они защищены как подводные археологические памятники", - отмечают в коммюнике полиции.

На этих основаниях отцу и сыну могут предъявить обвинения в преступлении против исторического наследия, а также в приобретении и владении объектами сомнительного или нелегального происхождения.

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