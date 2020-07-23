Римские амфоры как декор: в испанском продуктовом магазине нашли памятники I века
Полиция Испании расследует, как артефакты времен Римской империи попали в обычный продуктовый магазин в приморском городе.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Гражданской гвардии Испании.
Артефакты обнаружили, когда инспекторы пришли с плановой проверкой в магазин замороженных морепродуктов в Аликанте - городе на юго-восточном побережье Испании. Их внимание привлекли амфоры, использованные для декора магазина, которые выглядели очень старыми - всего 13 сосудов.
Выяснилось, что амфоры датированы примерно I веком н.э. и имеют большую историческую ценность, а одна из них является редкой. В те времена их использовали для хранения оливкового масла, вина и рыбного соуса.
Кроме амфор, в магазине нашли еще несколько более поздних артефактов - корабельный якорь 18 века и старинную табличку из известняка с надписью "ESTE", что по-испански означает "Восток".
Владелец магазина утверждает, что все эти предметы нашел его сын во время рыбалки.
Сейчас артефакты перемещены в Музей моря в Санта-Пола для уточнения их возраста и происхождения.
Касательно владельца магазина и его сына начали расследование.
"Амфоры могли были взяты из останков затонувших кораблей, а они защищены как подводные археологические памятники", - отмечают в коммюнике полиции.
На этих основаниях отцу и сыну могут предъявить обвинения в преступлении против исторического наследия, а также в приобретении и владении объектами сомнительного или нелегального происхождения.