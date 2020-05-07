Европол: в ходе масштабной спецоперации изъяли 19 тысяч артефактов

Более 19 000 археологических артефактов и других произведений искусства были обнаружены в рамках глобальной операции, которая охватывала 103 страны и была направлена ​​на ликвидацию международных сетей незаконной торговли предметами искусства и антиквариата.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Европола.

В рамках двух скоординированных операций был арестован 101 подозреваемый и начато 300 расследований. Операции проводились осенью 2019 года, но по оперативным причинам детали опубликованы только сейчас.

Преступные сети занимались археологическими находками и произведениями искусства, похищенными из пострадавших от войны стран, а также произведениями искусства, похищенными из музеев и археологических памятников.

Изъятые предметы искусства включают монеты разных периодов, керамику, историческое оружие, картины и окаменелости.

Национальная полиция Испании, работая совместно с колумбийской полицией, обнаружила в аэропорту Мадрида очень редкие вещи доколумбовой эпохи, незаконно приобретенные путем мародерства в Колумбии, в том числе уникальную золотую маску Тумако и несколько золотых статуэток и древние украшения.

Расследование одного случая продажи через интернет привело к изъятию 2500 древних монет, что стало крупнейшим изъятием для этой категории предметов, тогда как вторым по величине изъятием стала операция в Латвии с изъятием 1375 монет.

Напомним, в феврале 2018 года сообщалось о масштабной операции, в рамках которой были изъяты более 41 000 ценных артефактов.