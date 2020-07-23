Римські амфори як декор: в іспанському продуктовому магазині знайшли пам’ятки І сторіччя

Поліція Іспанії розслідує, як артефакти часів Римської імперії потрапили у звичайний продуктовий магазин у приморському місті.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Цивільної гвардії Іспанії.

Артефакти виявили, коли інспектори прийшли з плановою перевіркою у магазин заморожених морепродуктів в Аліканте – місті на південно-східному узбережжі Іспанії. Їхню увагу привернули амфори, використані для декору магазину, які виглядали дуже старими – загалом тринадцять посудин.

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З'ясувалося, що амфори датовані приблизно І ст. н.е. і мають велику історичну цінність, а одна з них є рідкісною. В ті часи їх використовували для зберігання олії, вина та рибного соусу.

Окрім амфор, у магазині знайшли ще декілька більш пізніх артефактів – корабельний якір 18 ст. та старовинну табличку з вапняку з написом " ESTE ", що іспанською означає "Схід".

Власник магазину стверджує, що усі ці предмети знайшов його син під час рибалки.

Наразі артефакти переміщені до Музею моря у Санта Пола для уточнення їхнього віку та походження.

Щодо власника магазину та його сина почали розслідування.

"Амфори могли були взяті із рештків затонулих суден, а вони захищені як підводні археологічні пам’ятки", - зазначають у комюніке поліції.

На цих підставах батькові й сину можуть пред’явити звинувачення у злочині проти історичної спадщини, а також у придбанні чи володінні об’єктами сумнівного чи нелегального походження.