Римські амфори як декор: в іспанському продуктовому магазині знайшли пам’ятки І сторіччя
Поліція Іспанії розслідує, як артефакти часів Римської імперії потрапили у звичайний продуктовий магазин у приморському місті.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Цивільної гвардії Іспанії.
Артефакти виявили, коли інспектори прийшли з плановою перевіркою у магазин заморожених морепродуктів в Аліканте – місті на південно-східному узбережжі Іспанії. Їхню увагу привернули амфори, використані для декору магазину, які виглядали дуже старими – загалом тринадцять посудин.
З'ясувалося, що амфори датовані приблизно І ст. н.е. і мають велику історичну цінність, а одна з них є рідкісною. В ті часи їх використовували для зберігання олії, вина та рибного соусу.
Окрім амфор, у магазині знайшли ще декілька більш пізніх артефактів – корабельний якір 18 ст. та старовинну табличку з вапняку з написом " ESTE ", що іспанською означає "Схід".
Власник магазину стверджує, що усі ці предмети знайшов його син під час рибалки.
Наразі артефакти переміщені до Музею моря у Санта Пола для уточнення їхнього віку та походження.
Щодо власника магазину та його сина почали розслідування.
"Амфори могли були взяті із рештків затонулих суден, а вони захищені як підводні археологічні пам’ятки", - зазначають у комюніке поліції.
На цих підставах батькові й сину можуть пред’явити звинувачення у злочині проти історичної спадщини, а також у придбанні чи володінні об’єктами сумнівного чи нелегального походження.