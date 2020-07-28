"Перенес заразу бессимптомно": Лукашенко говорит, что переболел коронавирусом
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно "на ногах" перенес коронавирус.
Об этом он рассказал во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БелТА.
"Я прошу прощения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное то, что вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такой вчера вывод врачи сделали. Бессимптомно", - сказал глава государства.
"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных", - добавил Лукашенко.
"Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - заключил белорусский президент.
Как известно, в Беларуси продолжается президентская кампания на фоне коронавируса, подробнее читайте в статье: Конец эпохи Лукашенко: чем уникальна нынешняя президентская кампания в Беларуси.
В начале пандемии Лукашенко публично выступал против любых разновидностей карантина и заявлял, что против коронавируса можно бороться водкой и тракторами, но со временем несколько изменил позицию.
В апреле Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.