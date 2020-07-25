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Греция будет требовать ПЦР-тесты у прилетающих из Румынии и Болгарии

Суббота, 25 июля 2020, 16:51

Греция со вторника будет требовать отрицательные результата ПЦР-теста на коронавирус от пассажиров авиарейсов, прилетающих из Румынии и Болгарии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Тест должен быть сделан не позже, чем за 72 часа до их въезда в Грецию. Сертификаты должны быть на английском языке и включать имя путешественника и номер паспорта.

Правительство объявило об этом решении после недавнего всплеска коронавирусной инфекции в балканских странах.

Эта мера не распространяется на граждан Греции, постоянных жителей Греции и лиц, посещающих страну "по существенным профессиональным причинам".

Между тем, все путешественники должны заполнить форму для указания своего местонахождения как минимум за 24 часа до посещения Греции.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Болгарии в субботу превысило 10 000, за последние 24 часа - 270 подтвержденных новых случаев заражения.

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