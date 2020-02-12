Сенат Италии поддержал снятие иммунитета с Сальвини из-за судна с мигрантами
Итальянские сенаторы 12 февраля проголосовали за снятие неприкосновенности с лидера ультраправых Маттео Сальвини, открыв путь к судебному процессу по обвинениям в незаконном удерживании мигрантов в море в прошлом году.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Решение предоставляет право магистратам на Сицилии выдвинуть Сальвини обвинения в похищении 131 мигранта, когда он был министром внутренних дел. Мигрантов почти две недели не высаживали с корабля итальянской береговой охраны "Бруно Грегоретти" в июле.
Сальвини позволил им сойти на берег только после того, как Германия, Португалия, Франция, Люксембург и Ирландия согласились принять большинство из них.
Сальвини, председатель партии "Лига", может в конце концов получить до 15 лет тюрьмы, если его признают виновным. Осуждение также может лишить его права занимать политические должности.
Политик заявил, что готов сесть в тюрьму по этому делу.