Сенат Италии поддержал снятие иммунитета с Сальвини из-за судна с мигрантами

Итальянские сенаторы 12 февраля проголосовали за снятие неприкосновенности с лидера ультраправых Маттео Сальвини, открыв путь к судебному процессу по обвинениям в незаконном удерживании мигрантов в море в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Решение предоставляет право магистратам на Сицилии выдвинуть Сальвини обвинения в похищении 131 мигранта, когда он был министром внутренних дел. Мигрантов почти две недели не высаживали с корабля итальянской береговой охраны "Бруно Грегоретти" в июле.

Сальвини позволил им сойти на берег только после того, как Германия, Португалия, Франция, Люксембург и Ирландия согласились принять большинство из них.

Сальвини, председатель партии "Лига", может в конце концов получить до 15 лет тюрьмы, если его признают виновным. Осуждение также может лишить его права занимать политические должности.

Политик заявил, что готов сесть в тюрьму по этому делу.