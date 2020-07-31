В Минске самый массовый митинг за 10 лет в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске на митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской пришли около 63 тысяч человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой белорусскую редакцию "Радио Свобода".

Оппозиционная кандидатка Тихановская является главной соперницей на выборах действующего президента Александра Лукашенко.

Яшчэ порцыя выдатных фотак з мітынгу ў падтрымку Ціханоўскай pic.twitter.com/nklyVqJebs — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

По данным белорусских СМИ, этот митинг стал самым массовым за последние 10 лет после протестов в декабре 2010 года.

За день до митинга власти Беларуси объявили о задержании "боевиков частной военной компании Вагнер из России". По этой причине митинг проходил с усиленными мерами безопасности: на подступах были установлены контрольно-пропускные пункты, а полиция обыскивала аудиторию.

❗️Відэа з дрону.



Людзей вельмі шмат😍



Вялікі мітынг Ціханоўскай у парку Дружбы Народаў. pic.twitter.com/1QajyVQSw9 — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

Несмотря на предупреждения властей о возможных провокациях, митинг собрал не менее 63 000 человек. По крайней мере, столько, по данным волонтерской службы правозащитного центра "Весна", проходило через металлоискатели с 17.30 до 20.30.

Накануне Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела против двух оппозиционных активистов, в том числе против мужа Тихановской, в связи с задержанием наемников ЧВК "Вагнера" возле Минска.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человек. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Сообщалось, что все задержанные - граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе "Миротворец" как участники военных действий на Донбассе.

В СБУ заявили, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер", которые воевали на Донбассе.

Читайте также: Как в Минске сыграли Вагнера и в чем была цель российских боевиков в Беларуси