В Беларуси уголовные дела оппозиционеров связали с задержанными бойцами "Вагнера"

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела против двух оппозиционных активистов в связи с задержанием наемников ЧВК "Вагнера" возле Минска.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте следкома.

В отношении Сергея Тихановского, мужа оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь "по фактам совершения умышленных действий, направленных на разжигание социальной розни, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов".

Кроме того, в отношении Тихановского, а также Николая Статкевича и других лиц "возбуждено уголовное дело по факту подготовки массовых беспорядков по ст.13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь".

В этом же заявлении указана информация, что в настоящее время решается вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 33 человек, бойцов ЧВК "Вагнера", задержанных вчера на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человек. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Сообщалось, что все задержанные - граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе "Миротворец" как участники военных действий на Донбассе.

В СБУ заявили, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер", которые воевали на Донбассе.

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