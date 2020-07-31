У Мінську наймасовіший мітинг за 10 років на підтримку суперниці Лукашенко
У Мінську на мітинг на підтримку кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської прийшли близько 63 тисяч осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням білоруську редакцію "Радіо Свобода".
Опозиційна кандидатка Тихановська є головною суперницею на виборах чинного президента Олександра Лукашенка.
Яшчэ порцыя выдатных фотак з мітынгу ў падтрымку Ціханоўскай pic.twitter.com/nklyVqJebs— Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020
За даними білоруських ЗМІ, цей мітинг став наймасовішим за останні 10 років після протестів у грудні 2010 року.
За день до мітингу влади Білорусі оголосили про затримання "бойовиків приватної військової компанії Вагнер з Росії". З цієї причини мітинг проходив з посиленими заходами безпеки: на підступах були встановлені контрольно-пропускні пункти, а поліція обшукувала аудиторію.
Незважаючи на попередження влади про можливі провокації, мітинг зібрав не менше 63 000 осіб. Принаймні, стільки, за даними волонтерської служби правозахисного центру "Весна", проходило через металошукачі з 17.30 до 20.30.
❗️Відэа з дрону.— Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020
Людзей вельмі шмат😍
Вялікі мітынг Ціханоўскай у парку Дружбы Народаў. pic.twitter.com/1QajyVQSw9
Напередодні Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи проти двох опозиційних активістів, в тому числі проти чоловіка Тихановської, у зв'язку із затриманням найманців ПВК "Вагнер".
Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня під Мінськом затримали 33 осіб. ДержЗМІ повідомили, що це бойовики іноземної приватної військової компанії Вагнера. 32 з них забрали з санаторію під Мінськом, ще один чоловік був виявлений і затриманий на півдні країни.
Повідомлялося, що всі затримані - громадяни Російської Федерації, 14 з них згадуються в базі "Миротворець" як учасники військових дій на Донбасі.
В СБУ заявили, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.
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