В Берлине переименуют станцию ​​метро "Улица мавров", потому что дискриминационная

Станцию ​​метро "Улица мавров" в Берлине переименуют из-за дискриминационного характера нынешнего названия.

Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила берлинская транспортная компания BVG, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Решение было принято после длительных дебатов о дискриминационном характере названия "Улица мавров".

"Из понимания и уважения к противоречивым спороам вокруг названия улицы BVG решила не использовать его для названия станции. Как мировая компания и один из крупнейших работодателей столицы, BVG отказывается от любой формы расизма или другой дискриминации", - говорится в заявлении компании.

Станцию ​​метро переименуют в честь российского композитора Михаила Глинки. По данным компании, переименование будет продолжаться несколько недель, оно должно завершиться до конца 2020 года.

Отмечается, что власти берлинского района Митте проверят, нужно ли переименовать саму улицу, однако это может продолжаться значительно дольше. Сам спор о названии продолжается уже несколько лет.

Новое название станция получит по имени соседней улицы. Российский композитор Михаил Глинка неоднократно приезжал, жил и учился в Берлине. Глинка умер в Берлине в 1857 году.