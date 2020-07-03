"Расистская рыба": известную статую "Русалочки" осквернили в Копенгагене

На известной достопримечательности Дании, бронзовой статуе "Русалочка", неизвестные вандалы оставили надпись "расистская рыба".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на датскую общественную телерадиокомпанию DR.

На камне, на котором сидит русалка, героиня знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена, появилась надпись на английском языке "racist fish", что переводится как "расистская рыба".

Полиция заявила, что еще не установила личности вандалов.

"Русалочка" расположена на набережной Лангелиние в северной части гавани Копенгагена. Статуя, созданная скульптором Эдвардом Эриксеном в 1913 году, изображает персонажа из сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена и чрезвычайно популярной среди туристов.

В течение многих лет "Русалочка" неоднократно становилась объектом вандализма.

В январе неизвестные оставили на ней надпись Free Hong Kong ("Свободный Гонконг").

В последние месяцы участники протестного движения Black Lives Matter по всему миру выступили против статуй исторических деятелей, которые играли роль в работорговле и политике колониализма.

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