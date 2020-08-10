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Предварительные данные ЦИК Беларуси: Лукашенко набирает более 80% голосов

Понедельник, 10 августа 2020, 09:29

Согласно предварительным данным Центризбиркома Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко по итогам воскресных выборов набирает более 80% голосов избирателей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80,23% голосов, а Светлана Тихановская – 9,9%.

Андрей Дмитриев, по предварительным официальным цифрам, получил 1,04%, Анна Канопацкая – 1,68%, а Сергей Черечень – 1,13%

Против всех проголосовали более 6% избирателей.

Ермошина также заявила, что подсчет голосов ночью не велся: в час ночи ее эвакуировали из здания правительства.

Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате более сотни человек были задержаны, десятки ранены.

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