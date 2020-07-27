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Макрон завершил формирование правительства и заменил ответственную за Украину






Макрон завершил формирование правительства и заменил ответственную за Украину

Понедельник, 27 июля 2020, 08:49

Во Франции огласили список государственных секретарей, после чего стал известен окончательный состав нового правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Info.

Фамилии министров и заместителей министров были озвучены еще 20 дней назад, но список 12 новых госсекретарей стал известен только вчера.

Для Украины в первую очередь интересен госсекретарь МИД Франции по вопросам Европы: на этом посту вместо Амели де Моншален теперь работает 37-летний Клеман Бон.

Клеман Бон
Клеман Бон

Эта должность предусматривает большое влияние на формирование европейской политики президента, от переговоров по Brexit до реформы еврозоны. В частности, госсекретарь ответственен и за политику в отношении Украины.

Бон никогда не занимал государственные должности, но уже работал во власти в бытность советником по бюджету бывшего премьер-министра социалистов Жана-Марка Эро, прежде чем присоединиться к команде Эммануэла Макрона в Министерстве экономики.

Напомним, премьер-министр Франции Эдуар Филипп и его правительство подали в отставку 3 июля перед ожидаемой сменой правительства президентом Эммануэлем Макроном.

После этого президент назначил премьером Жан Кастекса, а Эдуара Филиппа снова избрали мэром Гавра, где он уже занимал эту должность в 2010-2017 годах.

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