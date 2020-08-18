Посол Беларуси в Испании осторожно призвал к пересчету результатов голосования

Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой, комментируя ситуацию в Беларуси, призвал к пересчету результатов голосования и справедливому расследованию насилия как со стороны правоохранителей, так и протестующих.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на официальной странице посольства Беларуси в Испании.

Стоит отметить, что основная часть сообщения является ответом посольства на конфликты с отдельными представителями белорусской диаспоры в Испании. Приведенные ниже слова размещены в конце него, а не как отдельное заявление.

"Отвечая на вопрос, который сейчас часто звучит ...о событиях в Беларуси хочу отметить, что такая ситуация - неприемлема в европейском государстве XXI века. Для ее мирного разрешения, на мой взгляд, следует, во-первых, провести пересчет результатов голосования", - пишет дипломат .

Во-вторых, по его мнению, нужно провести открытые судебные заседания по поводу действий силовиков, которые безосновательно задерживали, избивали и издевались над протестующими, а также по поводу протестующих, которые своими действиями провоцировали правоохранителей, "первыми нападая с камнями и арматурой и осуществляя автомобильные наезды", а также - расследовать угрозы родным и близким "непосредственных участников событий".

В конце посол добавляет, что нынешняя белорусская государственная символика была принята на всебелорусском референдуме в 1995 году, поэтому посольство не планирует заменять по требованию отдельных граждан нынешний государственный флаг на бело-красно-белый.

Напомним, посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, первый дипломат, который поддержал протесты против Лукашенко, подал заявление об отставке.

"Как посол, я призначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - прокомментировал он.

Накануне еще двое сотрудников МИД Беларуси вышли на пикет на ступеньки ведомства - после встречи с главой МИД, на которой он запретил сотрудникам посольства выходить на акции.

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