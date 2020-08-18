Посол Білорусі в Іспанії обережно закликав до перерахунку результатів голосування

Посол Білорусі в Іспанії Павло Пустовой, коментуючи ситуацію у Білорусі, закликав до перерахунку результатів голосування та справедливого розслідування насильства як з боку правоохоронців, так і протестувальників.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці посольства Білорусі в Іспанії.

Варто зазначити, що основна частина повідомлення є відповіддю посольства на конфлікти з окремими представниками білоруської діаспори в Іспанії. Наведені нижче слова розміщені наприкінці нього, а не як окрема заява.

"Відповідаючи на запитання, яке зараз часто лунає … щодо подій у Білорусі хочу зазначити, що така ситуація - неприйнятна у європейській державі. Для її мирного врегулювання, на мою думку, потрібно, по-перше - провести перерахунок результатів голосування", - пише дипломат.

По-друге, на його думку, потрібно провести відкриті судові засідання щодо силовиків, які безпідставно затримували, били та знущалися над протестувальниками, а також тими, хто своїми діями провокував правоохоронців, "першими нападаючи з камінням та арматурою і здійснюючи автомобільні наїзди", а також - розслідувати погрози рідним та близьким "безпосередніх учасників подій".

Наприкінці посол додає, що нинішня державна символіка Білорусі була прийнята на загальнобілоруському референдумі у 1995 році, тому посольство не планує змінювати прапор на біло-червоно-білий на вимогу окремих громадян.

Нагадаємо, посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня, який став першим дипломатом, що підтримав протести проти Лукашенка, подав заяву про відставку.

"Як посол я призначений чинним президентом і передбачається, що повинен проводити визначену ним політику. МЗС вважає, що виражена в моїй заяві громадянська позиція вийшла за ці рамки", - прокоментував він.

Напередодні ще двоє співробітників МЗС Білорусі вийшли на пікет на сходи відомства - після зустрічі з главою МЗС, на якій він заборонив співробітникам посольства виходити на акції.

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