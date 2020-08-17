Пикет на лестнице: два представителя МИД Беларуси поддержали протесты, несмотря на угрозу увольнения

Двое сотрудников МИД Беларуси вышли на лестницу ведомства, чтобы выразить свою поддержку протестам против фальсификации выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.BY.

Это Вячеслав Казаченок, начальник историко-архивного отдела МИД, и заместитель начальника управления евразийской интеграции Елена Копанева.

Вячеслав Казаченок рассказал, что решил пойти на этот шаг после встречи главы Беларуси МИД Владимира Макея со своими подчиненными, на которой он под страхом увольнения запретил работникам министерства участвовать в акциях протеста.

В руках чиновники держали чистые белые листы, которые должны символизировать чистую Беларусь, свободную от кровопролития, и историю страны "с чистого листа".

"После встречи с министром я понимаю, что на этом листе, скорее всего, будет написано мое заявление об увольнении. Министр говорит, что мы все "люди государственные" и давали присягу, поэтому если кто-то не согласен с политикой государства - он должен уйти. Но у каждого есть право выбора: встать на сторону народа и остаться человеком, или... Неизвестно, что будет дальше", - отметил Казаченок, но добавил, что сам писать заявление не собирается.

"Мне реально страшно, я прошу следить за моей дальнейшей судьбой", - добавил он.

Напомним, накануне с поддержкой протестов выступил посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, обвинив власть в пытках и "методах НКВД". Он стал первым белорусским дипломатом, который публично поддержал протесты.