В Украине возобновили утилизацию непригодных боеприпасов в рамках проекта НАТО

В Украине возобновилась утилизация непригодных оружия и боеприпасов в рамках проекта по демилитаризации трастового фонда НАТО, которая была остановлена ​​из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса.

В начале этого года эта деятельность в регионе была прервана из-за пандемии COVID-19. Теперь же введены специальные процедуры, обеспечивающие соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и безопасных условий труда.

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Трастовый фонд был создан в 2005 году по запросу правительства Украины. Вторая фаза проекта началась в 2011 году. С тех пор Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) внесло свой вклад в утилизацию более 29 600 тонн боеприпасов, 2,4 млн противопехотных мин ПФМ-1(S) и наняло до 110 человек.

Ожидается, что с возобновлением работ до конца 2020 года будет уничтожено и безопасно утилизированы еще 1,5 тысячи тонн непригодных к эксплуатации боеприпасов.

Украина обладает большим количеством старого и устаревшего оружия и боеприпасов, накопленных после вывода советских войск с территорий стран Варшавского договора. Оружие представляет потенциальную угрозу для населения и окружающей среды.

Проект трастового фонда НАТО направлен на улучшение региональной безопасности и безопасности населения, одновременно поддерживая Украину в выполнении обязательств по Оттавской конвенции.

США являются ведущей страной этого проекта. Другие страны и международные организации, которые спонсируют проект, включают Европейский Союз, Бельгию, Финляндию, Германию, Японию, Италию, Ирландию, Люксембург, Норвегию, Швейцарию и Турцию.