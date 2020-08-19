В Україні відновили утилізацію непридатних боєприпасів в рамках проєкту НАТО 

В Україні відновилася утилізація непридатних зброї і боєприпасів в рамках проєкту з демілітаризації трастового фонду НАТО, яка була зупинена через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Альянсу.

На початку цього року ця діяльність в регіоні була перервана через пандемію COVID-19. Тепер же введені спеціальні процедури, що забезпечують дотримання санітарно-епідеміологічних норм і безпечних умов праці.

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Трастовий фонд був створений в 2005 році за запитом уряду України. Друга фаза проєкту розпочалася в 2011 році. Відтоді Агенція НАТО з підтримки та постачання (NSPA) внесла свій вклад в утилізацію понад 29,6 тисяч тонн боєприпасів, 2,4 мільйона протипіхотних мін ПФМ-1 (S) і найняла до 110 осіб.

Очікується, що з відновленням робіт до кінця 2020 року буде знищено і безпечно утилізовано ще 1,5 тисячі тонн непридатних до експлуатації боєприпасів.

Україна володіє великою кількістю старої і застарілої зброї та боєприпасів, накопичених після виведення радянських військ з територій країн Варшавського договору. Зброя становить потенційну загрозу для населення і навколишнього середовища.

Проєкт трастового фонду НАТО спрямований на поліпшення регіональної безпеки і безпеки населення, водночас підтримуючи УкраїнУ у виконанні зобов'язань за Оттавською конвенцією.

США є провідною країною цього проєкту. Інші країни та міжнародні організації, які спонсорують проєкт, включають Європейський Союз, Бельгію, Фінляндію, Німеччину, Японію, Італію, Ірландію, Люксембург, Норвегію, Швейцарію і Туреччину.