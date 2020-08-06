Норвегия устанавливает 10-дневный карантин для прибывших из Франции, Швейцарии и Чехии

Норвегия в субботу вернет 10-дневный карантин для всех путешественников из Франции, Швейцарии и Чехии за растущего количества случаев коронавируса в этих странах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Норвегия также вернет карантин для людей, путешествующих с Монако и из определенных регионов соседней Швеции, одновременно отменив карантин для других ее регионов.

Норвегия, которая не является членом Европейского Союза, но относится к беспаспортной Шенгенской зоны путешествий, имела ли строгие ограничения на поездки в Европе на ранней фазе пандемии, прежде чем постепенно их снять с июня.

Норвежские власти также обсуждает, следует обновлять указания относительно ношения масок для лица в многолюдных помещениях.

Норвегия и другие северные страны, в отличие от многих других европейских стран, пока не рекомендует людям носить их в общественных местах, но власти заявили, что пересматривает правила после роста количества случаев в Европе.

В стране с 5,4 миллионами жителей наблюдается благоприятный уровень количества инфекций COVID-19, по состоянию на четверг зафиксировано 9409 случаев, что на 12 случаев больше по сравнению с днем ​​ранее. Общее количество смертей осталась неизменной - 256.