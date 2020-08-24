Коронавирус в правительстве Молдовы: заболели вице-премьер и советник премьера

В Молдове подтвердили коронавирусную инфекцию в вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции и у советника премьер-министра страны, но правительство на карантин пока не отправляют.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

В советника премьер-министра, гендиректора агентства по межэтническим отношениям Николая Радицы коронавирус обнаружили 25 дней назад. Но он по-прежнему находится в отделении реанимации.

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"Сегодня я дышу через кислородную маску, чтобы компенсировать объем воздуха в легких... К сожалению, заболела вся моя семья. С тех пор, как я вышел из комы, я не знаю о них ничего, поскольку мы лежим в разных больницах. Будьте осторожны, пользуйтесь антисептиками, все это помогает, воздержитесь от посещения мест, в которых можно заразиться. Вирус разрушительный!", - написал Радица в Facebook о своем состоянии здоровья.

Чуть ранее в Бюро реинтеграции сообщили, что коронавирус обнаружили у вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник. Она проходит лечение дома.

Советник премьер-министра по связям с общественностью Борис Хари впрочем, заявил, что правительство не пойдет не карантин, поскольку "вспышки коронавируса нет".

В Молдове с начала эпидемии в 33 478 человек диагностировали COVID-19. Из них более 23 000 вылечились, 940 - умерли.