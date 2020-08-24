Коронавірус в уряді Молдови: захворіли віцепрем’єрка і радник прем’єра

У Молдові підтвердили коронавірусну інфекцію у віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції та у радника прем’єр-міністра країни, але уряд на карантин поки не відправляють.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

У радника прем'єр-міністра, гендиректора агентства з міжетнічних відносин Миколи Радіци коронавірусі виявили 25 днів тому. Але він як і раніше знаходиться в відділенні реанімації.

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"Сьогодні я дихаю через кисневу маску, щоб компенсувати обсяг повітря в легенях... На жаль, захворіла вся моя сім'я. З тих пір, як я вийшов з коми, я не знаю про них нічого, оскільки ми лежимо в різних лікарнях. Будьте обережні, користуйтеся антисептиками, все це допомагає, утримуйтеся від відвідування місць, в яких можна заразитися. Вірус руйнівний!", - написав Радіца у Facebook про свій стан здоров’я.

Трохи раніше в Бюро реінтеграції повідомили, що коронавірус виявили у віце-прем'єрки з реінтеграції Крістіни Леснік. Вона проходить лікування вдома.

Радник прем'єр-міністра зі зв'язків з громадськістю Борис Харі втім, заявив, що уряд не піде не карантин, оскільки "спалаху коронавірусу немає".

У Молдові з початку епідемії у 33 478 осіб діагностували COVID-19. З них понад 23 тисячі вилікувалися, 940 - померли.